رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: كيفية انتهاء حرب أوكرانيا مسألة مصير لأوروبا

حذر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، من تفاقم التهديد الروسي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال إيشينجر في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "طالما أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا، فإن الخطر ليس كبيرا"، مضيفا أن حركة جيوش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقيدة هناك، "وقد يفقد آلاف الجنود هناك أسبوعيا".

وأوضح إيشينجر، أنه في اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيتغير الوضع، وقال: "حينها يستطيع بوتين مواصلة إعادة التسلح بهدوء تام، وسيتفاقم مستوى التهديد بالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي".

ومع ذلك، شدد إيشينجر على أن الأهم هو إنهاء القتل في أسرع وقت ممكن. وقال: "لا شيء أتمناه لشعب أوكرانيا أكثر من ذلك. لكن التهديد الروسي سيزداد أيضا بالنسبة لنا نحن الألمان، إذا لم يكن وقف إطلاق النار المستقبلي مصحوبا بتقييد واسع للحشد العسكري في المناطق العسكرية الغربية لروسيا"، مضيفا أن هذا الأمر "غير متوقع على الإطلاق للأسف"، وقال: "لذلك، فإن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون بأية حال من الأحوال سببا للاسترخاء".

وأكد إيشينجر أن الطريقة التي تنتهي بها الحرب في أوكرانيا تعد "مسألة مصير بحد ذاتها بالنسبة لألمانيا وأوروبا"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع اليوم عن أوروبا، وليس فقط عن أراضيها.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الأسبوع المقبل.