ترامب ينتقد النواب الديمقراطيين بعد تأجيل تصويت بشأن معاداة السامية

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، المعارضة الديموقراطية التي تناقش منذ أيام أفضل طريقة للرد على تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها نائبة ديمقراطية مسلمة حول دعم إسرائيل.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "عار على الديمقراطيين في مجلس النواب ألا يتخذوا موقفا أكثر حزما ضد معاداة السامية"، مضيفا أن "معاداة السامية أدت إلى ارتكاب فظائع على امتداد التاريخ ومن غير المقبول ألا يتحركوا لإدانتها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت إلهان عمر النائبة المحجبة الوحيدة في الكونجرس وإحدى مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي حاليا، أدانت الأسبوع الماضي قيام مجموعات للضغط بالدفع باتجاه "الولاء لبلد أجنبي"، مشيرة بذلك إلى إسرائيل ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

وأثارت هذه التصريحات استياء أعضاء في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رأوا أنها تذكر باتهامات سابقة معادية للسامية حول "الولاء المزدوج".

وفي فبراير الماضي، أثارت إلهان عمر جدلا عندما أكدت أن "أيباك" تمول "المسؤولين السياسيين الأمريكيين ليكون موالين لإسرائيل". ورأى النائب الديمقراطي اليوت انجل أن هذه التصريحات مصدرها "الخطاب المناهض للسامية المتعلق بالمال اليهودي".

وفي مواجهة هذا الجدل، قرر الديمقراطيون أن يعرضوا للتصويت مبدئيا نصا يدين معاداة السامية في مجلس النواب حيث يشكلون الأغلبية، لكن عددا من النواب الديمقراطيين عبروا عن استيائهم معتبرين أن إلهان عمر تواجه انتقادات لأنها مسلمة وسوداء.

وتساءلوا لماذا لا تدان أيضا الشتائم التي تنم عن خوف من الإسلام ووجهت إلى النائبة، أو ترامب نفسه الذي تحدث عن مواطنين صالحين "من الجانبين" بعد تظاهرات معادية للعنصرية ولنازيين جدد في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا في 2017؟

وأمام هذا الاعتراض، أعلن القادة الديمقراطيون عن أنه لم يحدد أي موعد للتصويت على القرار الذي ما زال في مرحلة الصياغة.

ويكشف هذا الجدل الهوة التي ظهرت بين جناح جديد تقدمي وأصغر سنا في الحزب الديمقراطي مقابل المواقف التقليدية للديمقراطيين.

وتثير إلهان عمر ورشيدة طليب العضو المسلمة الأخرى في الكونجرس، جدلا منذ أن أعلنتا دعمهما لحركة مقاطعة اسرائيل "بي دي إس" احتجاجا على احتلال الأراضي الفلسطينية، والتي يرى أنصار تل أبيب أنها شكلا من معاداة السامية.