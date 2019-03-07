أردوغان: تركيا متمسكة بصفقة منظومة إس-400 مع روسيا وربما تدرس منظومة إس-500

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تتراجع مطلقا عن شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي الروسية، مضيفا أن أنقرة ربما تدرس لاحقا حيازة منظومة صواريخ إس-500.

وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق من أن الحصول على منظومة إس-400 قد يهدد صفقات الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأعلنت يوم الثلاثاء أنها تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا.

وفي مقابلة مع (قناة 24)، قال أردوغان إنه يجب ألا تسعى الولايات المتحدة لتأديب تركيا من خلال إجراءات تجارية، مضيفا أن تركيا لديها إجراءاتها التي أعدتها.