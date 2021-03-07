يوم حزين مرت به الكرة المصرية بعد تعادل محبط للأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق، وخسارة الزمالك من الترجي التونسي بثلاثية في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وقع في فخ التعادل مع فيتا كلوب بهدفين في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة، والزمالك تلقى الهزيمة الأولى له إفريقيا هذا الموسم أمام الترجي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة لدوري الأبطال.

وفي التقرير التالي نرسم طرق تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي دوري الأبطال والخروج من كبوة دوري المجموعات.

الأهلي

فقد الفريق الأحمر نقطته الخامسة بعد التعادل مع فيتا حيث خاض ثلاث مباريات في دوري المجموعات فاز في الجولة الأولى أمام المريخ وتعثر أمام سيمبا في تنزانيا بخسارة بهدف دون رد، وتعادل مع فيتا كلوب بهدفين في القاهرة.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي بعد نهاية المرحلة الثالثة والتي شهدت تعادل سلبي بين المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

- سيمبا (7 نقاط)

- فيتا كلوب (4 نقاط)

- الأهلي (4 نقاط)

- المريخ (نقطة)

ويتبقى للأهلي 3 مباريات كالتالي:

فيتا كلوب × الأهلي .. (الجولة الرابعة)

المريخ × الأهلي .. (الجولة الخامسة)

الأهلي × سيمبا .. (الجولة السادسة)

ولكن سؤال طرحه الجميع بعدما تأزم موقف الفريق الأحمر .. ماذا ينقص الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال؟

الأهلي صعب الأمر على نفسه ولكنه يملك الفرصة لأن يتأهل عندما يفوز في الثلاث مباريات المتبقية ويصبح رصيده 13 نقطة، كما يحتاج للفوز على سيمبا بأكثر من هدف من أجل ضمان الصدارة مع اعتبار فوز بطل تنزانيا في مباراتيه أمام المريخ وفيتا كلوب.

الأهلي إذا حقق الفوز على فيتا كلوب يعني صعوبة المهمة على بطل الكونغو في الصعود نظرًا لتفوق الفريق المصري في المواجهات المباشرة مما يعني إمكانية المنافسة بين سيمبا والذي سيخوض الجولة الرابعة والخامسة على ملعبه.

وفي حال فوز الأهلي في الكونغو سيكون رصيده سبع نقاط، مما يعني تأهل الفريق الأحمر بهذه النقاط في حال تعثر فيتا كلوب ضد سيمبا في الجولة الخامسة حيث سيتفوق رصيد بطل الكونغو عند أربع نقاط وفي حال فوزه على المريخ بالجولة السادسة سيكون رصيده سبع نقاط لكن فارق المواجهات المباشرة ستكون لصالح الأهلي.

الزمالك

نادي الزمالك تأزم موقفه بعد الخسارة من الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث فشل في خطف أهم ثلاث نقاط بالمجموعة أمام بطل تونس في ملعب رادس.

وينتظر الزمالك مواجهتين في القاهرة ومباراة في الجزائر وهي أمام مولودية وصيف الترتيب، فيما يلتقي مع الترجي وتونجيث في مصر كالتالي:

الزمالك × الترجي .. (الجولة الرابعة)

مولودية الجزائر × الزمالك .. (الجولة الخامسة)

الزمالك × تونجيث .. (الجولة السادسة)

ترتيب المجموعة كالتالي:

- الترجي (7 نقاط)

- مولودية الجزائر (5 نقاط)

- الزمالك (نقطتين)

- تونجيث (نقطة واحدة)

لا سبيل أمام الزمالك سوى الفوز في المباريات الثلاثة حيث سيصبح رصيده 11 نقطة، أما في حالة التعادل أو الخسارة في أي مباراة سيتوقف ذلك على نتائج الفرق المنافسة.

وفي حالة فوز الزمالك في الثلاث مباريات وفوز الترجي على مولودية الجزائر وتونجيث سيكون الترجي أول برصيد 13 نقطة، والزمالك ثاني برصيد 11 نقطة ويتأهل بشكل رسمي.

وفي حالة فوز الزمالك على الترجي وفوز مولودية الجزائر على تونجيث ستكون مواجهة الجزائر حاسمة للتأهل بشكل كبير.

أما في حالة فوز الزمالك على الترجي ومولودية الجزائر ستكون مهمته سهلة للغاية حيث سيستضيف تونجيث في القاهرة، على عكس مولودية الجزائر الذي سيخرج للترجي على ملعبه.

أما في حال فوز الزمالك على الترجي والتعادل مع مولودية الجزائر سيكون تأهل الفريق الأبيض في يد الترجي سيكون مطلوبا منه الفوز على بطل الجزائر ليتأهل الفارس الأبيض بعد مواجهة تونجيث والفوز عليه بالتأكيد.

وفي حالة انسحاب فريق تونجيث السنغالي من المجموعة ستلغى نتائجه من المجموعة ويصبح الزمالك نقطة واحدة ومولودية الجزائر نقتطين والترجي برصيد 4 نقاط، وتبقى آمال الفريق الأبيض قائمة بل سيطمع أن يصعد كأول المجموعة إذا فاز في المباراتين أمام المولودية والترجي.

الزمالك يملك ميزة وهي إقامة مباراتي الترجي وتونجيث في القاهرة وهو ما يساهم بشكل كبير في رفع الحالة المعنوية وازالة أزمات السفر والإرهاق.