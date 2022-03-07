التنمية المحلية: توفير التسويق والدعم للمنتجات الحرفية والتراثية عبر منصة أيادي مصرية

• وزارة التنمية المحلية تختتم ورش العمل التدريبية للتعريف بمنصة «أيادي مصر» بـ3 محافظات بمشاركة 120 من المنتجين والمصنعين

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى إلى توفير التسويق والدعم للمنتجات الحرفية والتراثية المصنوعة بأيدي مصرية من خلال "منصة أيادي مصر"، والتي تم إطلاقها في 16 مارس 2021، وتتميز عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز.

وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها الوزارة بمحافظات الإسماعلية والشرقية والغربية، على مدار أسبوع حول منصة "أيادي مصر"، اختتمت فعالياتها، أمس الأحد، وذلك حول التدريب على كيفية التسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة.

وأوضح أن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى، شارك فيها حوالى 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات، ومنسقى "أيادى مصر"، وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة (إي أسواق مصر) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، ومديرى مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن الورش شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الانضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة، التي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية.

وأشار إلى أن الورش تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة "أيادى مصر" وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة ومفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها، حيث إن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وتابع أن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة "أيادي مصر" وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات، وكذا توسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي؛ مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة.