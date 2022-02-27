رئيس الوفد الروسي: توقعات «مخيبة للآمال» بعد انتهاء المحادثات مع الجانب الأوكراني

قال رئيس الوفد الروسي، إنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء إيجابي خلال المفاوضات مع الوفد الأوكراني»، لافتًا إلى أن «توقعات بلاده من مفاوضات اليوم خابت ولكنها ستواصل التفاوض.

وأشار إلى أنهم قدموا نصوص اتفاقات للجانب الأوكراني لكنه لم يوقعها وطلب عرضها على القيادة في كييف، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.