أفاد مستشار رئاسي أوكراني، بأنّ روسيا لا تستخدم أكثر من 100 مقاتلة ضد أوكرانيا، وأنه تم إسقاط 40 منها.

ونقت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المستشار الرئاسي قوله (دون تسميته)، اليوم الاثنين، إنّ روسيا استنزفت مخزونها من صواريخ كاليبر الموجهة.

وكانت روسيا قد أعلنت وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.