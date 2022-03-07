مجلس الأمن القومي الأمريكي: نجمع معلومات لبحث ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في جمع المعلومات؛ للمساعدة في تحديد ما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب أثناء غزوها لأوكرانيا، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المسؤول: «نحن نجمع الأدلة على جرائم حرب محتملة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وندعم المساءلة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الملاحقات الجنائية».

وتهاجم القوات العسكرية الروسية، أهدافًا مدنية في أوكرانيا، ومنشآت الطاقة النووية الأوكرانية، منذ بدء الحرب قبل أسبوعين.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة سترسل المعلومات التي تجمعها مع حلفائها وشركائها، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، والذي شكل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة من قبل روسيا ومحاسبتها.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة و44 دولة أخرى بعثة خبراء من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل روسيا، بحسب تصريحات المسؤول الأمريكي.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.