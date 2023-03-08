الفلسطينيون يشيعون جثامين شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين

شيّع حشد غفير من الفلسطينيين، الليلة جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت مسيرة حاشدة للشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي، شارك فيها آلاف المواطنين، حيث رفعت جثامين الشهداء على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وطالب المشيعون المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام ومجاز والتي كان آخرها مجزرة اليوم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين بعد قصفه بالصواريخ.

وأعلن أمين سر حركة فتح إقليم جنين عطا أبو ارميلة، عن الإضراب التجاري الشامل، غدا الأربعاء، بدعوة من الإقليم والقوى الوطنية والإسلامية، مشيرا إلى أن موكب تشييع جثمان شهداء جنين ومخيمها وبرقين سينطلق من أمام مستشفى جنين الحكومي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث سيتم نقل جثمان الشهيد خلوف إلى مسقط رأسه في برقين وشهداء جنين ومخيمها سيتم تشييعهم في مقبرة شهداء المخيم.