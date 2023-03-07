ورش فنية للحفاظ على التراث ضمن فعاليات قصور الثقافة بمبادرة حياة كريمة بالأقصر

قال قصر ثقافة الأقصر، إنه إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت، والذي يستمر حتى 13 مارس الجاري بمجموعة من الأنشطة المتنوعة بمدرسة المحاميد بحرى الإعدادية المشتركة، حيث بدأت الفعاليات بإقامة العديد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية التي تحرص عليها الهيئة للحفاظ عليها من الاندثار كإحدى الوسائل لمواجهة ظاهرة البطالة وإحياء الحرف التراثية، بجانب ورش فنون تشكيلية للمرأة والطفل.

وأضاف القصر أن ذلك يأتي في إطار مشاركة وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من أجل الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا.

وتضمن اليوم تنفيذ عدة ورش أخرى من بينها ورشة الخيامة للمدرب كريم خلف، بهدف إتقان الفن اليدوي والقدرة الفائقة على مزج الألوان باحترافية عالية، وتبدأ صناعة الخيامية برسم التصميم الذي سيتم تنفيذه على القماش مثل قماش التيل السميك، ثم يقوم المتدرب بتخريم الرسم ووضع بودرة مخصصة لطبع الرسم على القماش حتى يقوم الفنان والمتدرب بعملية التطريز.

كما تم تنفيذ ورشة الديكوباج للمدربة رانيا المهدي، ويتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل ويقدم لوحات فنية متنوعة، وتستخدم به خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة مثل عمل قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الكرتون، الخشب، الفخار، المعدن، كما يتفرع فن الديكوباج لأنواع متعددة مثل نحت الزجاج، نحت الفرنيش، الديكوباج البارز، والديكوباج ثلاثي الأبعاد.

بالإضافة إلى تنفيذ ورشة خط عربي للفنان محمد ثابت، ورشة عمل فانوس رمضان للفنان بدوي خلف، ورشة ماسكات للمدرب مرسي حجازي، وورشة خيش للمدربة أحلام محمد خيري، ورشة كروشيه للمدربة أسماء أحمد عرابي، وورشة حكي وألعاب شعبية للباحثين محمد حسان ومدحت نعيم.

كما شهدت الفعاليات مجموعة من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان" العِلم" تحدث خلالها د. النوبي عبدالراضي عن أهمية العلم ومفهومه وأهميته للفرد والمجتمع، وعقدت محاضرة بعنوان "لغة الإشارة"، تناولت فيها د. داليا مهنا نبذة عن لغة الإشارة وأساسيتها وأهميتها، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "مكافحة وعلاج الإدمان" تحدثت خلالها آية حجاج مدربة مهارات حياتية عن مميزات صندوق علاج الإدمان والتعريف به والخط الساخن الخاص به وأضرار الأدمان والتدخين.

بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية شارك بها الشاعر أحمد علي وألقى خلالها قصيدة "فاصل"، والشاعر علي حسان قصيدة "توحيد مشاعر"، والشاعر سيد صدقي قصيدة "على نهج الأحبة".

كما أعد عرض فني لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات "التمثيل، الشعر، الموسيقى، العزف والغناء"، واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة مسرح عرائس "ماريونيت جاردن سيتي" بمشاكة الفنانين محمد راتب، جمال الشرنوبي، يارا محمد، بجانب عرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة محمد فاروق، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني المتنوعة منها "الأقصر بلدنا" غناء الريس قرشى، ورقصة التحطيب.

يذكر أن فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزراتي الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.