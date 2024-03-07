الصين: الذين يدعمون استقلال تايوان سوف يحترقون

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الخميس الدول الأخرى من التدخل في الخلاف بين بكين وتايوان.

وقال وانج في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الشعب الوطني في بكين الذي يعقد سنويا، إن الذين يدعمون استقلال تايوان" سوف يحترقون للعبهم بالنار وسيذوقون ثمرة أعمالهم المريرة".

وأضاف وانج" لن نسمح مطلقا لتايوان بالانفصال عن الوطن الأم".

ووصف وزير الخارجية الصيني الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في تايوان التي أجريت في منتصف يناير الماضي بأنها " مجرد انتخابات محلية في منطقة بالصين. النتيجة لن تغير حتى بأبسط قدر الحقيقة الاساسية وهى أن تايوان جزء من الصين".

ويشار إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يعتبر الصين أرضا صينية، على الرغم من أن الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949.

وقال وانج" الدول المعينة التي تصر على الإبقاء على علاقات رسمية مع تايوان تتدخل بذلك في الشؤون الداخلية للصين".

ويشار إلى أن الحليف الأكثر أهمية للجزيرة هي الولايات المتحدة. وتعد أمريكا ملزمة قانونيا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان وفقا لمعاهدة العلاقات مع تايوان 1979، التي يمر على إقرارها 45 عاما هذا العام .

ويذكر أن الوضع في مضيق تايوان يتسم بالتوتر، ودائما ما تستعرض الصين قدراتها العسكرية هناك.