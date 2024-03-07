انطلاق منافسات نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية

يخوض ثلاثي منتخبنا الوطني للخماسي الحديث أميرة قنديل ، وسلمى أيمن ، وفريدة خليل ، اليوم منافسات الدور نصف النهائي لأولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وبحسب نظام البطولة تأهلت 36 لاعبة إلى نصف النهائي ، تم تقسيمهم على مجموعتين، وتلعب بطلتي مصر سلمى أيمن وأميرة قنديل في المجموعة الأولى ، بينما تلعب بطلة مصر الصاعدة فريدة خليل في المجموعة الثانية .

و تنطلق منافسات الدور نصف النهائي في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمنافسات نقاط السلاح الإضافية للمجموعة الأولى ، تليها منافسات السباحة للمجموعة ذاتها في تمام الحادية عشر والنصف صباحا ، وتختتم منافسات المجموعة الأولى بمنافسات الليزر-رن والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وتبدأمنافسات المجموعة الثانية بمنافسات نقاط السلاح الإضافية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ، تليها منافسات السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وتختتم منافسات اليوم بمسابقة الليزر -رن للمجموعة الثانية والتي تبدأ في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وكانت اللاعبات الثلاث قد تأهلن إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، عقب خوضهن التصفيات في اليوم الأول للبطولة، حيث تأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الاولى بالتصفيات برصيد 1074 نقطة ، كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068 نقطة ، كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 1070 نقطة .

و تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة من مجموعات الدور نصف النهائي.

وأقيمت أمس تصفيات الرجال حيث تأهل منتخبنا لنصف النهائي بالعلامة الكاملة 6 لاعبين هم : أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.

وتقام منافسات نصف نهائي الرجال غدا الجمعة ، على أن يقام نهائي الرجال والسيدات بعد غدا السبت ، ويقام نهائي التتابع يوم الاحد القادم.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.