رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد 6 مواقع بسانت كاترين لزراعتهم بمحصول بنجر السكر

أجرى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة في مدينة سانت كاترين؛ لتفقد 6 مواقع تمهيدًا لزراعتها بمحصول بنجر السكر، وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

وأفاد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، في بيان له اليوم الخميس، بأن رئيس مركز البحوث الزراعية قاد وفدًا ضم محمد رسلان، أمين عام مركز البحوث الزراعية، والدكتور كامل إبراهيم، بمركز البحوث الزراعية، لاختيار المواقع المناسبة لمشروع إنتاج تقاوى بنجر السكر في سانت كاترين، بالتعاون مع الدكتورة نبوية صالح، رئيس مشروع إنتاج تقاوى بنجر السكر تحت الظروف المصرية.

وأوضح أن الفريق تفقد 6 مواقع في أودية "الرمثي، المعاداه، الشيخ حسني، الزيتون"، كما قام بزيارة وتفقد زراعات بنجر السكر الموجودة بالفعل على أرض المدينة لدى بعض المزارعين، وقدم العديد من النصائح والإرشادات لهم حول عملية الزراعة وتنظيم الأحواض.

وشدد على أن رئيس مركز البحوث الزراعية قد أعرب عن شكره لمحافظ جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بالمحافظة لاهتمامهم برعاية وتنمية القطاع الزراعي، واهتمامهم بالبحث العلمي في مجال الزراعة، وحرصهم على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية الزراعية في سيناء.