إطلاق اسم ساحة فلسطين على أهم ساحات كوبنهاجن

أقر مجلس بلدية كوبنهاجن، العاصمة الدنماركية، مقترح تسمية أهم ساحات العاصمة باسم "ساحة فلسطين".

وكان مجلس بلدية العاصمة، قد ناقش مرات عدة المقترح قبل أن تتم الموافقة عليه في اجتماع، اليوم الجمعةـ بأغلبية 29 صوتا لصالح تسمية الساحة في وسط نوريرو بين شارع نوربروغادي وشارع إيسرومغادي، وشارع هيليرودغادي، باسم "ساحة فلسطين"، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2025، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ورحبت الجالية الفلسطينية في الدنمارك بقرار المجلس البلدي، واعتبرته تعبيرا عن عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية وتأكيدا على مواقف الدنمارك الداعمة لفلسطين والشعب الفلسطيني.

وعبر أعضاء في المجلس عن فخرهم بهذه الخطوة التي تأتي تعبيرا عن تضامن الشعب الدنماركي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.