مسلسل النص بطولة أحمد أمين يتصدر نسب المشاهدة في مصر على منصة يانجو بلاي

يواصل مسلسل "النُص" للفنان أحمد أمين، صدارة مشاهدات منصة "يانجو بلاي"، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من العمل، حيث يحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة في مصر بين المسلسلات والأفلام المعروضة على المنصة.

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل بطولة أحمد أمين وينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

يستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، بإدارة محتوى من شركة Pensell، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.