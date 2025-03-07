غزة: شهيدان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لمواطنين بحي الشجاعية

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استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، مجموعة من المواطنين في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد المواطنين علاء عماد اسليم، ومحمد صبحي اسليم، إثر استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة، مجموعة من المواطنين قرب مسجد المعتصم بشارع المنصورة شرق حي الشجاعية في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في يومه السابع والأربعين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأُصيب مواطنان جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة على خيمة للنازحين في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، استشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال للمواطنين الذين كانوا يحاولون تفقد منازلهم شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن وصول ستة شهداء وسبع إصابات إلى مستشفيات غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,446 شهيدًا، و111,852 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023م.

واستمرت قوات الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم السادس على التوالي، مما أدى إلى منع إدخال المساعدات والبضائع للمواطنين، ما تسبب في نقص شديد في اللحوم البيضاء والحمراء واختفائها من الأسواق.