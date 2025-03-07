الدفاع السورية تبدأ عملية تمشيط واسعة في مدينة جبلة ومحيطها

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبدالغني، بدء عملية تمشيط واسعة في مدينة جبلة – الواقعة على الساحل السوري والتابعة لمحافظة اللاذقية – ومحيطها.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، إن «العملية تهدف لمؤازرة إدارة الأمن العام في إعادة بسط الاستقرار في المدينة، واعتقال فلول ميليشيات الأسد المتحصنة فيها».

العقيد حسن عبدالغني المتحدث باسم وزارة الدفاع لـ سانا: بدأنا عملية تمشيط واسعة في مدينة جبلة ومحيطها لمؤازرة إدارة الأمن العام في إعادة بسط الاستقرار في المدينة، واعتقال فلول ميليشيات الأسد المتحصنة فيها.#سوريا pic.twitter.com/WwkWncr0Kp — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 7, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر قيادي بإدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، بتمديد حظر التجوال في المدينة إلى يوم غد السبت الساعة 9 صباحاً.

ونصب مسلحون موالون للنظام السابق، هجمات وكمائن، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصر قوات الأمن وإصابة آخرين، ووصفت السلطات السورية هذه الهجمات بالمنسقة.

وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها بدأت الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس، دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وذكرت الوزارة أن أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية وصلت إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن.