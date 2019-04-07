الصومال وإريتريا تؤكدان على تعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية

أكد الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، ووزير خارجية إريتريا عثمان صالح، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش وزير الخارجية الإريتري - خلال زيارته للعاصمة الصومالية /مقديشيو/ وفقا لإذاعة "شابيلي" الصومالية - مع الرئيس الصومالي، سبل توطيد الروابط التي تجمع بين البلدين والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وذكرت الإذاعة الصومالية أن وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، ويماني جبر آب مستشار الرئيس الإيرتري، شاركا في المناقشات رفيعة المستوى.

وكان صالح قد بدأ زيارته للعاصمة الصومال /مقديشيو/ أمس /السبت/، لإجراء محادثات مع عدد من المسئولين في البلاد.

كما نوهت الإذاعة الصومالية إلى أن قيادات الصومال وإيريتريا وإثيوبيا قد وقعوا - خلال العام الماضي - اتفاقًا يتعلق بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري والالتزام بإرساء السلام الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.