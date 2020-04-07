صلاح عن ساديو ماني: يعرف جيدا ما يريد الوصول إليه

أشاد المحترف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بزميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، خلال فيلم وثائقي نشرته شبكة قنوات "راكوتن" اليابانية.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية جزءا من الفيلم الذي يستعرض مسيرة ماني الكروية، يقول فيه محمد صلاح: "ساديو لاعب محترف، ويعرف جيدا ما يريد الوصول إليه في مسيرته الكروية".

وأضاف: "يحاول تقديم كل ما لديه خلال التدريبات والمباريات، حتى يصل إلى هدفه في النهاية".

بدأ ماني مسيرته مع ميتز في فرنسا، ثم انتقل إلى ريد بل سالزبورغ في عام 2012، وبعد فوزه في الدوري النمساوي وكأس النمسا في عام 2014 وقع مع ساوثهامبتون.

قبل أن ينتقل إلى ليفربول في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ في ذلك الوقت.

وحصل الجوهرة السمراء على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن عام 2019.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في توقف جميع البطولات والمسابقات العالمية، أبرزها؛ دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي، إلى جانب الدوريات الخمسة الكبرى.