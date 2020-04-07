الغرف التجارية: لا يوجد رف في أصغر بقالة غير متوافر به السلع

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، واتحاد البنوك، والمقاولين، والغرف السياحية، فضلًا عن توفير السلع بأسعار مستقرة للمواطنين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لا يوجد رف في أصغر بقالة في أصغر قرية بمصر لا توجد بها السلع»، لافتًا إلى الشراكة ما بين الحكومة والأجهزة السيادية مع القطاع الخاص؛ لتوفير احتياجات المواطنين.

وأشار إلى عقد الاجتماعات وعشرات الاتصالات التليفونية يوميًا مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والأجهزة السيادية من: الرقابة الإدارية، والأمن الوطني والقومي؛ لحل المشاكل ورفع المعوقات.

وذكر أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هناك متابعة على مستوى الرئاسة لأحوال الأسواق عبر تقديم تقارير يومية بتوافر السلع والوارد إلى مصر والأسعار في الأسواق على مستوى كل محافظة، قائلًا إن هناك استعدادات متعددة وتكامل من كل المنظمات في مصر.

وأوضح أن المصانع تعمل 24 ساعة، مع مراعاة الجوانب الاحترازية؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى خفض العمالة غير الأساسية في المصانع دون المساس بالأجور أو الرواتب.

وتابع: «تم تقليل المتواجدين والتقسيم على ورديات متعددة، والتواصل مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والتجارة والصناعة لمعرفة كيفية خفض فرصة انتقال العدوى مع استمرار عجلة الإنتاج»، مؤكدًا الحفاظ على التصدير لأنه الحصيلة الدولارية الوحيدة مع انخفاض السياحة.