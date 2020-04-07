هالة السعيد: تسجيل مليون و600 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين؛ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تعطي رسالة من الدولة بتوفير الحماية للمواطنين.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس وجه بتخصيص منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، فضلًا عن صرف صندوق الطوارئ داخل القوى العاملة مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من أزمة الفيروس داخل قطاع السياحة.

وأوضحت أن الأرقام التي تم تسجيلها على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بوزارة القوى العاملة، في حدود مليون و600 ألف مواطن، مشيرة إلى أن البيانات يتم تنقيحها أولًا في الرقابة الإدارية ثم صرف المبالغ للعمال.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن أزمة كورونا ساعدت في الاستثمار في البنية المعلوماتية، متابعة: «حجم كبير من خدمات المرور والنيابات تتم عبر بوابة الخدمات الحكومية، والمنظومة المالية للحسابات المصرفية من إيداع وتحويل يتم الآن عبر الهاتف، فضلًا عن إطلاق وزارة الثقافة والآثار بعض خدماتهم من خلال المواقع الإلكترونية».

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.