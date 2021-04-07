فايا يونان تطرح أغنية متل اليوم على يوتيوب

طرحت الفنانة فايا يونان أغنية "متل اليوم" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، موجهة رسالة للجمهور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قائلة: "بكل مرة جديدة بتنسمع هذه الأغنية، حيكون مر الوقت وكبرنا شوية.. وسنظل نغني سوا ونكبر سوا".

الأغنية من كلمات وألحان فايا يونان، وتوزيع ريان الهبر، وإخراج حنا كريم، ويقول مطلع الأغنية: "بكلمة جديدة بتنسمع هالغنية حيكون الوقت وكبرنا شوية حيكون في شي راح وفي مكانه جديد صورة حتقرب وخيال حيصير بعيد ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد بس كل ما انسمعت هالغنية أشياء بتبقى هي حضل حبك اليوم أشياء غريبة نصوفها عادية وحنستغرب مبارح بس نرجع نرجعناه وحنخاف من بكرا بس حنستناه ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد".

https://www.facebook.com/100044186931843/posts/308215717327990/