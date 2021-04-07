 فيديو.. أخصائي صحة نفسية: هذه الأعراض تدل على تعرض ابنك للتحرش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أخصائي صحة نفسية: هذه الأعراض تدل على تعرض ابنك للتحرش


نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:51 ص

قالت الدكتورة نشوى لويز، أخصائي الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، إن الطفل الذي يتعرض للتحرش يتناول الطعام بشكل كبير للغاية، بصورة مغاير لطبيعته، أو قد يقوم بوقف تناول الطعام بعدما كان يأكل بصورة جيدة، خلاف انخفاض التحصيل الدراسي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حياتك صحتك» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك أعراض واضحة تدل على تعرض الطفل للتحرش مثل استيقاظ الطفل بشكل مفاجئ، ويضع يده على المناطق الخاصة، معقبة: «لو ابنك جاله كابوس أو حلم لازم نتكلم مع الطفل، ونشوفه حاطط أيده فين».
وأشارت إلى أن الطفل الذي يتعرض للتحرش يكون رافض للاستحمام، حتى لا يرى جسمه، مشيرة إلى أن تعويد الطفل على الحديث مع والده يكون من خلال وقف الضرب، أو الكلام السلبي.

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