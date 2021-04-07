رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في الدورة الـ53 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية

شارك عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، في أعمال الدورة الـ53 الافتراضية للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ‏باستضافة، والتى تقام بجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، يومي الأربعاء والخميس ٧ إلى ٨ من أبريل الحالي، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ومديري ورؤساء وممثلي الجامعات العربية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.

وتناولت الجلسات عرض تقارير الأمانة العامة للاتحاد حول المصادقة على محضر الدورة للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والتي عقدت بدعوة من جامعة حلوان في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في مارس ٢٠١٩، ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ونوقش خلال الجلسة، عرض تقديمى عن مشروع التصنيف العربى للجامعات ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، وعرض تقديمى عن منصة الدوريات، وعرض عن الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة عمل اتفاقية بين الاتحاد وشركات كورسيرا في الشرق الأوسط.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي إنه نوقش موضوعات على رأسها مشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، وكذلك المنصات الإلكترونية للدوريات العلمية والإعلان عن جوائز اتحاد الجامعات العربية، ودعم أنشطة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، بالإضافة إلى دعم مركز إيداع الرسائل الجامعية التابع للاتحاد.