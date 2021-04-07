قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة ليست تشريعية، وإنما قرار حكومي قابل للتعديل حال ظهرت الحاجة لذلك بعد التطبيق.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن اشتراطات البناء الجديدة تخص المدن وعواصم المحافظات فقط، بعيدًا عن القرى والمجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الدولة القومية.

وذكر أن الحكومة دعت لجنتي الإدارة المحلية والإسكان في مجلس النواب إلى اجتماع، نظرًا لثقل الملف، مضيفًا أنه تم عقد خمسة اجتماعات في هذا الصدد حتى الآن، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اثنين منهما.

وأكد أنه لا خلاف بين المجلس والحكومة في ضرورة تدعيم البرلمان للحكومة في التصدي للبناء الفوضوي، مشيدًا بالآليات التي وضعتها الحكومة لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة.