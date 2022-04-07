العثور على 11 جثة في ضاحية هوستوميل بالعاصمة الأوكرانية

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ذكرت صحيفة "أوكرايينسكا برافدا" في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس أنه تم العثور على 11 جثة في مرآب في ضاحية هوستوميل في كييف.

ويقال إن القتلى مدنيون قتلوا على أيدي الجنود الروس. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وكانت هوستوميل، الواقعة شمال غرب العاصمة ويوجد مطار بالقرب منها، موضع نزاع شديد منذ بداية الحرب. وفر معظم السكان البالغ عددهم 16 ألف نسمة.

وقبل بضعة أيام، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هوستوميل، فضلا عن بلدتي بوتشا وإيربين المجاورتين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية يوم الثلاثاء إن نحو 400 من سكان هوستوميل مفقودون وإن السلطات تعتزم البدء في تفتيش الأقبية.