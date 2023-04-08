140 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 140 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وعقب صلاة التراويح، تظاهر الآلاف في محيط المسجد الأقصى، تنديدًا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد والمصلين فيه.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعية إلى نصرة المسجد الأقصى والرباط فيه.

وكان نحو 130 ألف فلسطيني، أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المُصلين.

وقالت سلطات الاحتلال إنها نشرت ما يزيد على 2300 جندي عند أبواب المسجد الأقصى، وأبواب البلدة القديمة، فيما ذكر شهود عيان أنه جرى غلق حاجز "قلنديا" العسكري، أمام سيارات المواطنين وتم منع من هم دون سن الـ55 عاما من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى.

وفجر اليوم الجمعة، اعتدت شرطة الاحتلال على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر، وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.