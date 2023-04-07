منى زكي تبحث عن شقة في دمياط وأحمد صالح يساعدها في الحلقة الأولى تحت الوصاية

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما، بوصول "حنان" منى زكى، إلى مدينة دمياط بعد أن سافرت بالقطار، مصطحبة طفليها، واتصلت بسائق تاكسى نسقت معه فى البحث لها عن شقة لتسكن بها.

واصطحبها السائق إلى "زكريا" أحمد خالد صالح، والذى يعمل مدرسًا، والذي اصطحبها إلى الشقة التى ستؤجرها منه، ووجدت الشقة بحالة سيئة ولكنها قررت أن تسكن بها، وسألها "زكريا" عن بطاقتها؛ لكتابة العقد وأخبرته أنها ستستخرج بدل فاقد.

كما سألها عن زوجها؛ فأخفت وفاته، وأخبرته بأنه موجود بالسويس وينهي بعض الأمور ثم سيأتى بعد ذلك إلى دمياط، وبعد مغادرة "زكريا" تحدثت "حنان" مع ابنها بألا يتحدث عن أى شيء يتعلق بوالده أمام أي شخص، وطلبتمنه أن يعتني بشقيقته الرضيعة لحين عودتها من الخارج.

كما طلبت منه عدم فتح الباب لأى شخص وعدم الاتصال بجده أو جدته أو عمه ولو احتاج أي شيء يتصل بها على هاتفها الخاص.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.