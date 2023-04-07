المالية الروسية: تراجع إيرادات النفط والغاز خلال الربع الأول من 2023

أعلنت وزارة المالية الروسية، انخفاض إيرادات النفط والغاز في الميزانية الروسية في يناير ــ مارس من العام الجاري بـ45% بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.

وقال تقرير لوزارة المالية الروسية اليوم الجمعة: "لقد بلغت إيرادات النفط والغاز في الميزانية 1,635 تريليون روبل ( حوالي 20,6 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف التقرير: "يعود السبب في هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار نفط خام (الأورال) الروسي وصادرات الغاز الطبيعي".

وأشار التقرير إلى أنه جرى استخدام أموال"صندوق الرفاه الوطني" لتغطية عائدات النفط والغاز غير المتحصل عليها لضمان استقرار نظام الميزانية في مواجهة التقلبات في عائدات النفط والغاز، موضحة أن تصحيح آلية تحديد الوعاء الضريبي الخاص بشركات النفط والغاز في روسيا والتخفيض التدريجي للخصومات السعرية لنفط خام "الأورال" سيسهمان في التعافي التدريجي للإيرادات الضريبية من قطاع النفط في النصف الثاني من هذا العام.

ولفتت المالية الروسية في تقريرها إلى أن الإيرادات غير النفطية والغازية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4,042 ترليون روبل (50,8 مليار دولار تقريبا) بانخفاض 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.