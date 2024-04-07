 محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات في طنطا استعدادا لعيد الفطر - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات في طنطا استعدادا لعيد الفطر

علاء شبل:
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 11:30 م

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال استعدادات مكثفة بكافة الشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها المحافظ، مساء اليوم لرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع طنطا استعدادا لعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

كما أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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