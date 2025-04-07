مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة بني سويف

شهدت محطة سكك حديد بني سويف، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا راح ضحيته شاب في الثلاثين من عمره، بعدما صدمه قطار ركاب أثناء وقوفه على رصيف المحطة، وسط حالة من الذهول بين الأهالي والمسافرين الذين تواجدوا في موقع الحادث.

البداية كانت عندما تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات يفيد بوقوع حادث دهس أمام محطة القطار الرئيسية بمدينة بني سويف، ووجود متوفى في موقع الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب يُدعى "إسلام رمضان"، يبلغ من العمر 30 عامًا، وكان يقف على رصيف المحطة في انتظار القطار، إلا أن قدماه انزلقتا فجأة وسقط على القضبان لحظة دخول القطار للمحطة، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

شهود عيان أكدوا أن الشاب لم يكن يعبر شريط السكة الحديد أو يحاول اللحاق بالقطار، بل كان يقف على الرصيف بشكل طبيعي، وفجأة فقد توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ليُصاب بجروح وكسور بالغة أودت بحياته في لحظات معدودة، قبل أن تصل إليه أي محاولة للإنقاذ.

تم نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحادث تسبب في حالة من الحزن بين المواطنين المتواجدين على رصيف المحطة، خاصة أن الشاب كان بمفرده ولا توجد معه أية أوراق تثبت هويته في البداية، إلى أن تمكنت الجهات الأمنية من تحديد بياناته وإبلاغ أسرته.