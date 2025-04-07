انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة البحرين

انطلقت، اليوم، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، للتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، وذلك برئاسة البحرين.

وجاء ذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ويوسف عبد الله الحمود - رئيس وفد البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

و من جهتها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذا الاجتماع يشكل أهمية خاصة في كونه يُعد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والمقرر عقدها في العراق في شهر مايو القادم، وفي الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وفي ظل تطورات دولية أيضاً غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد المحكم للقمة، واقتراح الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وأضافت خلال كلمتها أن الاجتماع يأتي في ظل تلك التطورات التي تأتي في مقدمتها استمرار الممارسات اللاإنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما خلفه ذلك من آثار صعبة كذلك في لبنان وسوريا واليمن، فضلاً عن ما تشهده بعض الدول من صراعات مسلحة وعدم استقرار، مما أثر سلباً بشكل كبير على المكتسبات التنموية.

وتابعت: رغم ذلك كله، يأتي العزم العربي لعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، ليس فقط لتأكيد التضامن العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس حياة المواطن، بل لمواجهة الظروف والتحديات الصعبة.

وأكدت على حرص الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء التي قدمت مبادرات تنموية هامة، وكذلك في ضوء جهود الأمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، تم بلورة مشروع جدول أعمال القمة، لتشكل تلك الموضوعات والمبادرات في حال تنفيذها، نقلة نوعية هامة تحقق المصلحة الفضلى للإنسان العربي بمختلف فئاته.

وأشارت إلى مسألة الأمن المائي في المنطقة العربية، وإعداد الموقف العربي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ومسألة الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وموضوعات الأمن الغذائي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال الاتحاد الجمركي العربي، والطاقة الشمسية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير الصحة المدرسية والجامعية، والتعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كعناوين تشكل موضوعات تمس المواطن العربي في حياته اليومية.

و من جهته قال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل ترتكب الجرائم بأبشع صورها.

وأضاف خلال كلمته، أنه منذ 35 يوماً منعت إسرائيل، تماماً، إدخال كل أسباب ومقومات الحياة من غذاء ودواء وماء ووقود إلى 2 مليون فلسطيني، وفرضت عليهم المجاعة والانهيار الآدمي، على مرأى ومسمع العالم، في إطار تنفيذ خططها الممنهجة، السياسية والعسكرية، القائمة على الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وأكد أن التحذيرات الدولية لم تعد مجرد تنبيهات، بل وصف دقيق لكارثة غير مسبوقة، مشيرا لما عبرت عنه الأمم المتحدة عن أن "ما دخل إلى غزة من مساعدات مجرد قطرة في بحر الاحتياجات"، وأيضا برنامج الأغذية العالمي صرح بأنّ "آخر الطرود الغذائية ستوزع خلال يومين، والمساعدات الغذائية ستنفد بالكامل خلال أسبوعين، مع إغلاق جميع المخابز المدعومة بسبب نقص الوقود والدقيق".