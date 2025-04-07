 الاتحاد الأوروبي يعرض على أمريكا اتفاقا بشأن التجارة الحرة في السلع الصناعية - بوابة الشروق
الإثنين 7 أبريل 2025 4:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعرض على أمريكا اتفاقا بشأن التجارة الحرة في السلع الصناعية

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 أبريل 2025 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أبريل 2025 - 3:57 م

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على الولايات المتحدة اتفاقا بشأن الرفع المتبادل لجميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية.

وقالت فون دير لاين، بعد لقاء مع ممثلين من قطاعي الصلب والمعادن، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للتفاوض على حل رغم القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وفرضت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، رسوما جمركية تصل إلى 25% على واردات الصلب والألومنيوم ومشتقاتهما من الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

وفرضت الحكومة الأمريكية، أمس الأول السبت، رسوما جمركية شاملة بحد أدنى 10% على الواردات من معظم شركائها التجاريين.

وسيتم تطبيق رسوم جمركية أعلى بكثير على بعض البلدان، بناء على العجز التجاري، حيث ستواجه السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 20% اعتبارا من الأربعاء المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك