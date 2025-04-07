الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المالي بسبب اختراقات متكررة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، وذلك "بسبب تكرار الاختراقات" من قبل الطيران المالي، حسب ما ورد في بيان رسمي نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وأكد البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، ويأتي "في إطار حماية السيادة الوطنية وضمان أمن وسلامة المجال الجوي الجزائري".

ولم يوضح البيان طبيعة هذه "الاختراقات"،وكانت الجزائر قد استدعت سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وعلّقت اعتماد سفيرها الجديد لدى بوركينا فاسو، رداً على ما اعتبرته "انحيازاً غير مبرر" من نيامي وواجادوجو لمواقف باماكو.

ويُذكر أن الجزائر أعلنت مطلع الشهر الجاري إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة مالية اخترقت أجواءها بعمق كيلومترين في منطقة تين زواتين الحدودية، لتعلن دول تحالف الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) سحب سفرائها من الجزائر اليوم الاثنين .

وكانت الجزائر قد لعبت دوراً محورياً في الوساطة بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد، ووقعت اتفاق السلام في الجزائر عام 2015.ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات المالية على القرار الجزائري.