ترامب: الحوثيون يصنعون مسيرات متقدمة لكننا ضربناهم بقوة

لدينا محادثات مباشرة مع إيران وسيكون هناك اجتماع مهم جدا يوم السبت المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أود أن أرى الحرب في غزة تتوقف"، مضيفا:"لدينا محادثات مباشرة مع إيران وسيكون هناك اجتماع مهم جدا يوم السبت".



وفي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر البيت الأبيض، حيث ناقش الطرفان عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية، أبرزها الأزمة المستمرة في قطاع غزة وملف المحتجزين.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي أثناء استقباله رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، "تعاملنا بحزم مع الحوثيين وألحقنا بهم ضررا كبيرا، والحوثيون يصنعون مسيرات متقدمة لكننا ضربناهم بقوة".

وتابع: "لدينا محادثات مباشرة مع إيران وسيكون هناك اجتماع مهم جدا يوم السبت وسنرى ما سيحدث".

وقال ترامب خلال اللقاء: "شرف عظيم لي أن أستقبلك في البيت الأبيض"، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي جمعته بنتنياهو خلال فترة رئاسته، ومؤكدًا استمرار دعمه لما وصفه بـ"أمن واستقرار إسرائيل".

من جهته، عبّر نتنياهو عن امتنانه لترامب قائلاً: "نشكر لك دعمك القوي لإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه ناقش معه عدة ملفات حيوية، من بينها أزمة المحتجزين في غزة والرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أبلغ ترامب "بتقديره لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية"، مؤكداً أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب، لعب دورًا مهمًا في إبرام اتفاق حصلت بموجبه إسرائيل على 25 محتجزًا من غزة، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة أو هوية المحتجزين.

وأضاف نتنياهو: "ناقشت مع الرئيس ترامب أزمة المحتجزين في غزة"، في إشارة إلى الجهود المبذولة خلف الكواليس لإيجاد حلول لقضية الأسرى والمفقودين التي تشكل أولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية في ظل العمليات العسكرية الجارية في القطاع.