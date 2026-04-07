الرئيس الإيراني: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب

في مواجهة مهلة أمريكية وشيكة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن 14 مليون إيراني، وبينهم هو شخصيا، تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على بلادهم.

وأدلى بزشكيان بهذا التصريح عبر منصة "إكس"، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقصف محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تخفف طهران قبضتها على مضيق هرمز.

وقال بزشكيان إن "أكثر من 14 مليون إيراني أعلنوا استعدادهم للتضحية بأرواحهم في هذه الحملة (الفدائية). وأنا أيضا كنت، وما زلت، وسوف أظل، مستعدا للتضحية بحياتي من أجل إيران".