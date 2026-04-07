تراجع العملات المشفرة قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

تراجعت العملات المشفرة في تعاملات، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تترقب فيه أسواق المال العالمية انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران قبل تفجير كل محطات الطاقة والجسور لديها إذا لم يتم فتح مضيق هرمز قبل الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفقدت سوق العملات المشفرة بشكل عام أكثر من 2% من قيمتها الرأسمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وانخفض "مؤشر الخوف والطمع" التابع لشركة كوين ماركت كاب لقياس الثقة في سوق العملات المشفرة إلى 32 نقطة اليوم مقابل 35 نقطة أمس.

كان المؤشر قد سجل 30 نقطة منذ أسبوع. ورغم الارتفاع الأسبوعي مازال المؤشر في منطقة "الخوف".

وتراجع سعر البتكوين أكبر العملات المشفرة في العالم بنسبة 2.3% إلى 68159.85 دولار للوحدة الواحدة.

ويقل السعر الحالي بنحو 46% عن أعلى مستوى للعملة المشفرة وكان 126198.07 دولار وسجله في 7 أكتوبر الماضي.

ورغم تحسن العملة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% فإنها مازالت أقل بنسبة 22% تقريبا عن مستواها في بداية العام الحالي.

وتراجع سعر العملة المشفرة إيثريوم بنسبة 3.8% في تعاملات مساء أمس إلى 2080.52 دولار للوحدة الواحدة.

وقد انخفض سعر العملة الرئيسية بنسبة 58% مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق وكان 4953.73 دولار وسجلته في 25 أغسطس الماضي.

وتراجعت العملة المشفرة بي.إن.بي بنسبة 1.5% إلى 598.05 دولار للوحدة، في حين انخفض سعرها بنسبة 56% مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق وكان 1370.55 دولارا في 13 أكتوبر الماضي.

وتراجعت العملة إكس.آر.بي بنسبة 3.4% إلى 1.30 دولار عن مستواها أمس، وبنسبة 66% عن أعلى مستوى لها وكان 3.84 دولار في 4 يناير.