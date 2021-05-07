البرازيل تعتزم خصخصة شركتي البريد والكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال ديجو ماك كورد وزير الدولة للخصخصة بوزارة الاقتصاد البرازيلية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن خطة خصخصة شركتين رئيسيتين في البلاد تمضي قدما.

وأضاف أنه من المقرر التصويت على مشروع قانون يسمح بخصخصة شركة الكهرباء إلتروبراس يوم 17 أيار/مايو الحالي، على أن تتم خصخصة الشركة بحلول حزيران/يونيو 2022.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة الاتحادية في البرازيل تستهدف جمع 25 مليار ريال من خلال خصخصة الشركة على أن تصل الحصيلة الكاملة للعملية إلى 100 مليار ريال.

وقال ماك كورد إنه من المتوقع الإعلان عن خصخصة شركة البريد البرازيلية خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل، مضيفا أنه إذا لم تتم خصخصة الشركة، فإنها ستتحول إلى كيان يعتمد على الدولة.

كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد أعلن تأييده لعملية الخصخصة في البلاد.