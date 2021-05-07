العراق: تسجيل 29 وفاة و5763 إصابة جديدة بكورونا

أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.



وبهذا يرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق الى 15 ألفا و702حالة وفاة.



وأوضح تقرير الوزارة أنه تم تسجيل 5763 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق الى مليون و103 آلاف و950 إصابة.



وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 40 ألف و942 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و606 ألفا و567.



وذكرت وزارة الصحة والبيئة ان العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 425 ألفا 628 شخصا.