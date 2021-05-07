الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى ويعتقل 11 فلسطينيا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، "دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بعناصر كبيرة من وحدات القمع لحي الشيخ جراح القريب من القدس القديمة، واعتقلت 11 فلسطينيا، وإصابة 20 آخرين بجروح في ليلة هي الأعنف التي يعيشها أهالي الحي منذ سنوات جراء اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين".

ومن المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من المصلين إلى القدس اليوم، حسبما أفادت، للاستماع لخطبة الجمعة وأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.