فرحة بين طلاب جنوب سيناء من سهولة امتحانات اللغة العربية

أعربت طالبات مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن سعادتهم لسهولة امتحانات مادة اللغة العربية.

وأكدت طالبات الصف الأول والثاني الإعدادي، أن أسئلة الامتحانات جاءت مناسبة لكل المستويات، وجميع الأسئلة من المقرر.

وأضفن أن النحو جاء به سؤال فقط يحتاج إلى تركيز، ولكن كل الأسئلة كانت في مستوى الطالب الضعيف.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء، للمرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثاني الإعدادي "عام ورسمي"، والصفوف الأول والثاني الثانوي الفني "الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي"، وامتحانات الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للصف الأول المهني، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع اللجان على مستوى جميع الإدارات سارت في هدوء، وانتظام، ولم يجري رصد أية مخالفات حتى الآن، والتزمت جميع اللجان بالتعليمات الوزارية الخاصة بسير اللامتحانات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والمعلمين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلقى أي شكوى من الامتحانات، ولم يجري رصد أي حالات غش أو مخالفة داخل اللجان، فجميعهم التزموا بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.