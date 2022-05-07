وزير المالية الألماني يقترح على نظيره الأوكراني زيارة كييف

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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنه اقترح على نظيره الأوكراني سيرجي مارتشيكو زيارة كييف.

وصرّح زعيم الحزب الديمقراطي الحر في برنامج المدونة الصوتية شولتس أبديت، لصحيفة «هامبورجر أبندبلات» (التابعة للمجموعة الإعلامية الألمانية «فونكه»)، بأنّه تبادل وجهات النظر مع وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشيكو وعرض عليه أن يأتي لزيارة أوكرانيا إذا كانت الزيارة مفيدة.

وأوضح ليندنر: «نحن الآن في موقف ما بعد تصفية الخلافات بين رئيس ألمانيا ورئيس أوكرانيا، والزيارات سيتم تبادلها بين المسؤولين في الحكومتين الألمانية والأوكرانية».

وتابع: «أرسلت رسالة نصية إلى زميلي وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو وقلت له: سيرجي، إذا وجدت ذلك مفيدا، فسأكون سعيدا بالمجيء».

وأشار لندنر إلى أن نظيره الأوكراني كان سعيدا وقال إن زيارة ليندنر ستكون أو زيارة لوزير مالية من مجموعة السبع إلى أوكرانيا.