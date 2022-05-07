إزالة حالة بناء مخالف بمنطقة الزناقطة بمدينة الأقصر

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أزال مجلس مدينة الأقصر، حالة بناء مخالف بنجع العتامين بالزناقطة بمنطقة المطار، وذلك في إطار خطة التصدي بكل حزم لجميع أنواع البناء المخالف، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وتمثّلت أعمال البناء المخالف في تنفيذ سقف طابق أول علوي بنجع العتامين بالزناقطة بمنطقة المطار، بمساحة 80 مترًا مربعًا بدون ترخيص من السلطة المختصة.

وتم تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، وذلك بمتابعة من شعبان طايع رئيس منطقة المطار، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وبمشاركة محمد فوزى نائب رئيس منطقة المطار، وأحمد محمود دياب مدير قسم الإشغالات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.