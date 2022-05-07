واشنطن: أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا في وضع جيد لردع روسيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس، إنّ أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرون في جميع أنحاء المسرح الأوروبي، يعملون بشكل وثيق مع حلفاء شمال الأطلسي"الناتو" في وضع جيد لما أسمته «ردع روسيا».

وجاء في كلمة هيكس خلال حدث في معهد رونالد ريغان عندما سئلت عن مواجهة روسيا: «في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت: «أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في وحول المسرح الأوروبي.. نحن في وضع جيد هناك. إدارة بايدن توقعت السيطرة على الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا».

وكان نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، روسلان كوسيغين، قد صرّح أمس الأول الخميس، بأنّ حلف الناتو ضاعف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، ما يسمح للحلف بإرسال قوات ضاربة إلى حدود روسيا وبيلاروسيا في أقصر وقت ممكن.

وقدر أن عدد القوات الغربية في شرق وجنوب شرق أوروبا يبلغ الآن 37500 - بما في ذلك 24500 منتشرون في بولندا ودول البلطيق - وهو ضعف عدد القوات في عام 2021.