التضامن تصرف مساعدات عاجلة لـ أسر ضحايا انهيار سقف عقار المانسترلي بالشرقية

قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصاب ضحايا حادث انهيار سقف الطابق الثالث لعقار مكون من ثلاثة طوابق في قرية المانسترلي التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، وذلك طبقًا للقانون.

وأكدت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، في بيان اليوم الأحد، أن محافظ الشرقية قد كلف مديرة الإدارة الهندسية بمحافظة الشرقية بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار، وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظًا على سلامتهم، موضحة أنه بالفحص الأولي للحالة الإنشائية للعقار المنهار تبين عدم ظهور أي تصدعات أو شروخ خارجية تُعرض قاطنيه للخطر.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقار قد أسفر عن وفاة كلا من: ف أ ص، طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وم م م، عجوز يبلغ من العمر 85 سنة، وإصابة واحدة المدعو أ ص م، البالغ من العمر 43 سنة، باشتباه في وجود كسر في الفقرات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشارت الدكتور أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن محافظ الشرقية قد أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بمتابعة الحالة الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته إلى منزله بسلام، وسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المانسترلي بمركز أبو كبير، نتج عنه حالة إصابه واحدة وحالتي وفاة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.