 محافظ الوادي الجديد يتفقد التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مايو 2024 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد يتفقد التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

عمرو بحر:
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 4:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 4:36 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال مدينة الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ، على سرعة الإنتهاء من إطلاق وتوصيل التيار الكهربي للمباني الحكومية، وإزالة الكرفانات و التشوينات الموجودة بالموقع لإستكمال تمهيد وتسوية الطرق، ووجه بزراعة أشجار مثمرة بمحيط المباني ضمن أعمال اللاندسكيب وإجراء نظافة عامة ورفع آثار أعمال ردم وتسوية الطرق استعدادًا للافتتاح الرسمي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك