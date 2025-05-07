إنبي يقتنص فوزا ثمينا أمام الإسماعيلي بالدوري

xتغلب نادي إنبي على مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الإسماعيلية جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب إنبي.

وتمكن نادي إنبي من تسجيل هدف الفوز بالمباراة بالدقيقة 75، عن طريق اللاعب أحمد كالوشا، برأسية متقنة، بعد ركلة ركنية، حاول مدافع الإسماعيلي إبعادها، لكنها ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي إنبي إلى النقطة 21، التي يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير، برصيد 19 نقطة.