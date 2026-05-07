صحة مطروح: انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلنت مديرية الشئون الصحية، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في إطار الحرص على تحسين صحة الأم والطفل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية لجميع المواطنين.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح؛ في بيان تنفيذ الحملة على مرحلتين كالتالي

المرحلة الأولى: خلال الفترة من 10/5/2026 إلى 14/5/2026 بعيادات تنظيم الأسرة بمدن مرسى مطروح،النجيلة، سيوة، السلوم، براني، من خلال الوحدات الصحية، المستشفيات، والعيادات المتنقلة.

وتبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 17/5/2026 إلى 21/5/2026 وذلك بعيادات تنظيم الأسرة بمدينة الضبعة،العلمين، الحمام، من خلال الوحدات الصحية، المستشفيات، والعيادات المتنقلة.

وأكدت أن الحملة تشمل الحملة تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتقديم المشورة الطبية من خلال فرق طبية مدربة.