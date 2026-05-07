رئيس مدينة المنيا يتابع انتظام أعمال التصالح بالمركز التكنولوجي وتسليم نموذج 8 للمواطنين

أجرى الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، جولة ميدانية بالمركز التكنولوجي؛ لمتابعة سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، والتأكد من انتظام إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين وتسليم نموذج 8 في أسرع وقت، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمتابعة ملف التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، خلال المتابعة، ضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات طبقا للقانون، مع الالتزام بالدقة في الأداء وتقديم خدمة متميزة للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي.

كما شدد على استمرار العمل بالمركز التكنولوجي طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، وذلك لضمان سرعة إنجاز الملفات وتخفيف التكدس والتيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالانتهاء من ملفات التصالح وتحقيق الصالح العام.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة لمتابعة معدلات الأداء وسرعة إنهاء الطلبات، مع تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.