البرلمان الألماني يوافق على تشديد قواعد الترحيل

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وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة في برلين على وضع قواعد جديدة لتحسين تطبيق الإلزام بمغادرة البلاد.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قبيل التصويت: "يتعين أن يعقب الإلزام بالمغادرة مغادرة فعلية للبلاد".

ويتهم حزبا الخضر و"اليسار" الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتصويت على عكس قناعاته لصالح مشروع القانون، الذي يخفف قيود الحبس في سجن الترحيلات ويسمح بإيداع المعتقلين المرحلين في سجون عادية.

وتحدث فيليتس بولات من حزب الخضر عن "يوم أسود للديمقراطية".

ومن جانبه، نفى خبير الشؤون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هيلكه ليند هذه الاتهامات، مشيرا إلى حالات الترحيل في الولايات التي يشارك في حكمها حزب الخضر.

وبأصوات التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تم الموافقة على تمديد العمل بالقواعد التي تلزم اللاجئين بالإقامة في مكان معين.

وامتنع الحزب الديمقراطي الحر عن التصويت في ذلك، بينما صوت ضد هذه القواعد حزبا الخضر واليسار.